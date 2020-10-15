زيدان يحرم هازارد من الكلاسيكو
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:02 م
وكالات
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور إصابة إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، يوم 24 أكتوبر الجاري.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هازارد لن يكون جاهزاً بنسبة
100% لمواجهة برشلونة، ولذلك فإن زيدان لن يخاطر به.
وأضافت الصحيفة الى أن فكرة المدرب الفرنسي هي أن يستعيد هازارد ثقته،
والروح المعنوية واللياقة البدنية، حتى لا يتعرض لانتكاسة جديدة.
ويواجه ريال مدريد يوم الأحد نظيره قادش في الجولة السادسة من الليجا، ثم سيواجه شاختار في دوري الأبطال يوم 21 أكتوبر، وبعدها سيحل ضيفاً على برشلونة.
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