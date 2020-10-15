زيدان يحرم هازارد من الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور إصابة إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، يوم 24 أكتوبر الجاري.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هازارد لن يكون جاهزاً بنسبة 100% لمواجهة برشلونة، ولذلك فإن زيدان لن يخاطر به.

وأضافت الصحيفة الى أن فكرة المدرب الفرنسي هي أن يستعيد هازارد ثقته، والروح المعنوية واللياقة البدنية، حتى لا يتعرض لانتكاسة جديدة.