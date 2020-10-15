شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس اليوم الخميس

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2020.

طقس الخميس نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية.

طقس الخميس ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 19 والعظمى 31
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 19 والعظمى 30
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 22 والعظمى 29
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 19 والعظمى 33
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 29
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 23 والعظمى 29
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 33
درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في رفح الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 31
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 25 والعظمى 33
درجات الحرارة في طابا الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 16 والعظمى 28
درجات الحرارة في الطور الصغرى 23 والعظمى 31
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 33
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 20 والعظمى 33
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 34
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 20 والعظمى 36
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 21 والعظمى 37
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في قنا الصغرى 23 والعظمى 38
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 24 والعظمى 39
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 40
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 23 والعظمى 37
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 35
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 34
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 27 والعظمى 33
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 33

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتفع جوي درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الطقس

أخبار تهمك

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

منذ ثلث ساعة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

تأكد غياب ثلاثي الوداد أمام الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 15 ساعة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يوم

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 13 ساعة

مد العمل بمعرض تراثنا لمدة يومين بعد الإقبال الكبير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

طقس اليوم.. درجة الحرارة تصل لـ41 على هذه المناطق

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء.. شبورة صباحا وحار على هذه المناطق

طقس الأربعاء| العظمى تصل لـ40 على هذه المناطق

شبورة صباحا وحار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

02:29 ص

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي