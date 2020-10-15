الحضري: الاستفزاز يخرج أفضل ما لدي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:26 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن نيته في الرجوع إلى المستطيل الأخضر مرة أخرى.

وأكد أنه يرفض العودة في ظل مستوى الدوري المصري في الوقت الحالي، الذي يجعله غير متحفز للدخول إلى الملاعب مرة أخرى.

وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أن شخصيته تتميز بأنها تأخذ الهجوم على أنه حافز له، موضحا أنه يقبل استفزاز الإعلام والأجهزة الفنية والجمهور، وهو ما كان يتعمد فِعله مانويل جوزيه ليساعدنه على التألُّق.

وأشار إلى أن عبد الواحد السيد أيضا كان يحب الصراعات ويحب المنافسة وهذا يساعده كثيرا على التألق.

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