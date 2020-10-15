تعرف على اللاعبين الغائبين عن الزمالك أمام الرجاء بدوري الأبطال

يستعد الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، للقاء من نوع مختلف أمام نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى لقاء الذهاب بالمغرب.

















ويدخل نادى الزمالك هذا اللقاء وهو يفتقد لجهود محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق والذي أصيب على مستوي الكتف خلال مواجهة الأهلي في مباراة القمة ببطولة الدوري المصري الممتاز.













وهناك احتمالية غياب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض بسبب الإصابة، بالإضافة إلى عدم قيد إمام عاشور إفريقيًا.









وستقام مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي يوم 18 أكتوبر القادم فى المغرب فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.







