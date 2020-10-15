تعرف على اللاعبين الغائبين عن الأهلي أمام الوداد بدوري الأبطال

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، للقاء فريد من نوعه يجمعه بفريق الوداد البيضاوي المغربي، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.



ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل 17 أكتوبر الجاري، حيث ستسافر بعثة الأهلي لمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء.



ويفقد الأهلي لعديد من اللاعبين خلال اللقاء المنتظر، في مقدمتهم رمضان صبحي الذي رحل عن الفريق بعد إنتهاء إعارة والذهاب لصفوف نادي بيراميدز بصحبة الحارس شريف إكرامي، وبجانبهم حسام عاشور بقرار من مجلس الإدارة.


كما يغيب النجمان رامي ربيعة ومحمود متولي عن اللقاء بسبب الإصابة، حيث يعاني الأول من تمزق في العضلة الضامة بينما يعاني الثاني من قطع في الرباط الصليبي.



وصعد الأهلى لنصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد عبور عقبة صن داونز فى ربع النهائى بالفوز عليه بالقاهرة بهدفين نظيفين، والتعادل معه 1/1 بجنوب افريقيا، فيما صعد الوداد بعد عبور عقبة النجم الساحلى التونسى بالفوز عليه فى المغرب بهدفين نظيفين والخسارة منه بهدف نظيف فى تونس.

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