ريال مدريد يضع الحل البديل لفشل ضم مبابي













قال تقرير صحفي إسباني، أن نادي ريال مدريد وضع مهاجماً بديلاً، حال فشل ضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.













ويبقى مبابي الهدف الأبرز لريال مدريد في صيف عام 2021، حيث ينتهي عقده في صيف عام 2022.





وتعلم إدارة ريال مدريد أن التعاقد مع مبابي لن يكون سهلاً، بسبب القيمة المالية الكبيرة المطلوبة في الصفقة.









ووفقاً لما ورد عن صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة ريال مدريد حددت النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، كبديل لفشل ضم مبابي.









وأضافت، أن مسؤولي ريال مدريد يحاولون استغلال العلاقات الطيبة مع دورتموند، لمحاولة ضم اللاعب، الذي تألق هذا الموسم مع الفريق.







