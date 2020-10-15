مصطفى الفقي: الأصل في الأحزاب التمثيل في البرلمان

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن الأصل في الأحزاب التمثيل في البرلمان، معلقًا: "أي حزب ليس به 5 مقاعد في البرلمان لا أعترف به"، متابعًا: "لو أي حزب مكنش عنده رغبة في الوصول إلى السلطة يكون أشبه بجمعية تعاونية".



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر مثل القطار المسرع حاليًا، وتواجه تحديات، وتدخل كل يوم في معارك جديدة.



وأشار إلى أن السلطة التنفيذية تسود وتطغى على السلطات الأخرى، لافتًا إلى أن المصري متعلق بفكر السلطة والرئيس وليس الحزب.



هذا، وقال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إنه كان لا يجد داعي لوجود مجلس الشيوخ، ولكن بعد تشكيله يتمنى له التوفيق، موضحًا أن مجلس الشيوخ يعطي الرأي ولكنه غير ملزم، وأن مجلس النواب هو المجلس التشريعي الحقيقي.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن اختصاصات مجلس الشيوخ أقل بكثير من انتخابات مجلس الشورى سابقًا.



وأوضح أن دور مجلس الشيخ تنظيري، وهو مجلس يكتمل به كل النظام الديموقراطي، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ قد يطرح رؤى مختلفة عن أفكار مجلس النواب ولكنها غير ملزمة.



وذكر أن الرئيس يحلف اليمين أمام مجلس النواب، وحضور أعضاء مجلس الشيوخ يكون للاحتفال فقط، مؤكدًا أنه يجب أن يتكون مجلس الشيوخ من الخبرة والعلماء، وأن يكون رئيسه قانونيًا.







تم الإعلان خلال الساعات القليلة الماضية عن قائمة بأسماء بعض المعينين فى مجلس الشيوخ وكان من ضمنهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي يعد من أهم الفنانين في مصر.



يحيى الفخراني، لم يكن أول فنان ينال عضوية مجلس الشيوخ ويفوز به، لاسيما أن علاقة الفن بالسياسة جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، ودائما يساهم الفنانون بالمشاركة بأي شيء لصالح مصر.



وترصد "الفجر الفني" عدد من الفنانين الذين نالوا عضوية الشيوخ خلال السنوات الماضية.



أمينة رزق

اختيرت الفنانة الراحلة أمينة رزق، عضوا بالمجلس عام 1991 وذلك بعد وفاة الموسيقار محمد عبد الوهاب، بأمر من الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، تقديرا لعطائها الفنى الطويل، وأسطاعت أن يكون لها دور مؤثرا فهي كانت دائما تتحدث عن هموم ومشاكل الشعب المصرى، كما ركزت بالتشريعات الخاصة بالضريبة الموحدة وتجارة المخدرات والعقوبات التى توقع على المدمنين، وكذلك قضايا المرأة والأحوال الشخصية والفنية.



محمود المليجي

الفنان محمود المليجي، يعد أول فنان ينال عضوية مجلس الشيوخ حيث تم تعيينه بناء على قرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان لهذا القرار مفاجأة غير عادية هزت الوسط الفنى فى مصر، ولم يستمر سوي 3 سنوات فقد وذلك بسبب وفاته.



محمد عبد الوهاب

انضم أيضا موسيقار محمد عبد الوهاب للمجلس فى عام 1983 وذلك بناء على قرار من الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ليكون ثانى الفنانين الذين يدخلون مجلس الشورى.