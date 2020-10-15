مصطفى الفقي: الأصل في الأحزاب التمثيل في البرلمان

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:59 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن الأصل في الأحزاب التمثيل في البرلمان، معلقًا: "أي حزب ليس به 5 مقاعد في البرلمان لا أعترف به"، متابعًا: "لو أي حزب مكنش عنده رغبة في الوصول إلى السلطة يكون أشبه بجمعية تعاونية".

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر مثل القطار المسرع حاليًا، وتواجه تحديات، وتدخل كل يوم في معارك جديدة.

وأشار إلى أن السلطة التنفيذية تسود وتطغى على السلطات الأخرى، لافتًا إلى أن المصري متعلق بفكر السلطة والرئيس وليس الحزب.

هذا، وقال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إنه كان لا يجد داعي لوجود مجلس الشيوخ، ولكن بعد تشكيله يتمنى له التوفيق، موضحًا أن مجلس الشيوخ يعطي الرأي ولكنه غير ملزم، وأن مجلس النواب هو المجلس التشريعي الحقيقي.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن اختصاصات مجلس الشيوخ أقل بكثير من انتخابات مجلس الشورى سابقًا.

وأوضح أن دور مجلس الشيخ تنظيري، وهو مجلس يكتمل به كل النظام الديموقراطي، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ قد يطرح رؤى مختلفة عن أفكار مجلس النواب ولكنها غير ملزمة.

وذكر أن الرئيس يحلف اليمين أمام مجلس النواب، وحضور أعضاء مجلس الشيوخ يكون للاحتفال فقط، مؤكدًا أنه يجب أن يتكون مجلس الشيوخ من الخبرة والعلماء، وأن يكون رئيسه قانونيًا.



تم الإعلان خلال الساعات القليلة الماضية عن قائمة بأسماء بعض المعينين فى مجلس الشيوخ وكان من ضمنهم الفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي يعد من أهم الفنانين في مصر.

يحيى الفخراني، لم يكن أول فنان ينال عضوية مجلس الشيوخ ويفوز به، لاسيما أن علاقة الفن بالسياسة جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، ودائما يساهم الفنانون بالمشاركة بأي شيء لصالح مصر.

وترصد "الفجر الفني" عدد من الفنانين الذين نالوا عضوية الشيوخ خلال السنوات الماضية.

أمينة رزق
اختيرت الفنانة الراحلة أمينة رزق، عضوا بالمجلس عام 1991 وذلك بعد وفاة الموسيقار محمد عبد الوهاب، بأمر من الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، تقديرا لعطائها الفنى الطويل، وأسطاعت أن يكون لها دور مؤثرا فهي كانت دائما تتحدث عن هموم ومشاكل الشعب المصرى، كما ركزت بالتشريعات الخاصة بالضريبة الموحدة وتجارة المخدرات والعقوبات التى توقع على المدمنين، وكذلك قضايا المرأة والأحوال الشخصية والفنية.

محمود المليجي
الفنان محمود المليجي، يعد أول فنان ينال عضوية مجلس الشيوخ حيث تم تعيينه بناء على قرار من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان لهذا القرار مفاجأة غير عادية هزت الوسط الفنى فى مصر، ولم يستمر سوي 3 سنوات فقد وذلك بسبب وفاته.

محمد عبد الوهاب
انضم أيضا موسيقار محمد عبد الوهاب للمجلس فى عام 1983 وذلك بناء على قرار من الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ليكون ثانى الفنانين الذين يدخلون مجلس الشورى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى الفقي بوابة الفجر الفقي الفجر الرئيس محمد أنور السادات

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 13 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعة

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 17 ساعة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يوم

شاهد.. فيديو اللحظات الأخيرة لفتاة المعادي يقود الأمن للمتهمين

منذ أقل من نصف ساعة

مد العمل بمعرض تراثنا لمدة يومين بعد الإقبال الكبير

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ حوالي 16 ساعة

تأكد غياب ثلاثي الوداد أمام الأهلي

منذ ساعة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مصطفى الفقي: السادات كان يحب فريد الأطرش

د. عمرو هاشم ربيع: «الشيوخ» بلا اختصاصات ولا يصلح كغرفة تشريع ثانية

طارق الخولى يكتب: لماذا تعود الغرفة الثانية للبرلمان ؟

شاهد.. "الشيوخ": المجلس سيبدأ أعماله في نفس مكان مجلس الشورى القديم

عضو مجلس شيوخ: تنسيقية شباب الأحزاب نجحت في تأهيل كوادرها

محمود نفادي يكشف إجراءات انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

02:29 ص

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي