جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يتصدر نادي ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 10 نقاط، وذلك بعد انطلاق خمس جولات من مسابقة الليجا.

وتوقفت بطولة الدوري الإسباني يسبب فترة التوقف الدولية التي خضعت لها المنتخبات، ومن المقرر أن تعود المسابقة للانطلاق من جديد يوم السبت المقبل.

ويلتقي ريال مدريد أمام نظيره قادش في الجولة السادسة، كما يواجه برشلونة فريق خيتافي خارج قواعده، بالإضافة إلى مواجهة أتلتيكو مدريد أمام فريق سيلتا فيجو. 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل مواجهات الجولة السادسة.

1- ريال مدريد 10 نقاط.

2- ريال بيتيس 9 نقاط.

3- ريال سوسيداد 8 نقاط.

4- فياريال 8 نقاط.

5- برشلونة 7 نقاط.

6- إشبيلية 7 نقاط.

7- خيتافي 7 نقاط.

8- فالنسيا 7 نقاط. 

9- قادش 7 نقاط.

10- غرناطة 7 نقاط.

11- أوساسونا 6 نقاط.

12- أتلتيكو مدريد 5 نقاط.

13- سيلتا فيجو 5 نقاط.

14- إيبار 4 نقاط.

15- هويسكا 4 نقاط.

16- إلتشي 4 نقاط.

17- ديبورتيفو ألافيس 4 نقاط.

18- ليفانتي 3 نقاط.

19- أتلتيك بيلباو 3 نقاط.

20- بلد الوليد نقطتين.

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