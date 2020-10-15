برشلونة يخطط لتوجيه صدمة كبيرة إلى ريال مدريد في الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يخطط للتعاقد مع النمساوي دافيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني والفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف المقبل.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية والمقربة من برشلونة بأن مسئولي النادي الكتالوني يرغبون في التعاقد مع الثنائي لتدعيم صفوفه بلاعبين على أعلى مستوى.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن السبب الآخر أن البرسا يرغب في إستغلال نهاية عقود اللاعبين مع أنديتهم للتعاقد معهم مجانًا وهذه فرصة ممتازة في ظل الوضع المالي المعقد الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لديه أهداف أخرى للاعبين تنتهي عقودهم في الصيف المقبل وهم الهولندي ممفيس ديباي نجم أوليمبيك ليون والإسباني إيريك جارسيا نجم مانشستر سيتي.



