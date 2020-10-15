ميدو: بريطانيا أكثر الدول التي عانيت فيها من العنصرية وواجهتها بالآداء المميز

















كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن أكثر الدول التي تعرض فيها للعنصرية خلال مسيرته الاحترافية كلاعب خارج مصر.





وأشار إلى أن إنجلترا هي أكثر الدول الأوروبية التي واجه فيها هتافات عنصرية خلال فترة احترافه، منها عندما كان متواجدا في إحدى مباريات ويستهام، التي استطاع فيها أن يسجل هدفا.





وتابع ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، "الهتافات العنصرية لا تؤثر سلبا على اللاعب، حيث أنها في الغالب تصب في مصلحتها وتحفزه، وتزيد من إصراره على الرد في الملعب".



