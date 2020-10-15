ميدو: بريطانيا أكثر الدول التي عانيت فيها من العنصرية وواجهتها بالآداء المميز

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 12:39 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements




كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن أكثر الدول التي تعرض فيها للعنصرية خلال مسيرته الاحترافية كلاعب خارج مصر.

وأشار إلى أن إنجلترا هي أكثر الدول الأوروبية التي واجه فيها هتافات عنصرية خلال فترة احترافه، منها عندما كان متواجدا في إحدى مباريات ويستهام، التي استطاع فيها أن يسجل هدفا.

وتابع ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، "الهتافات العنصرية لا تؤثر سلبا على اللاعب، حيث أنها في الغالب تصب في مصلحتها وتحفزه، وتزيد من إصراره على الرد في الملعب".

وواصل، "دائما كنت أواجه العنصرية بالعمل والأداء المميز داخل الملعب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميدو عنصرية الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

مد العمل بمعرض تراثنا لمدة يومين بعد الإقبال الكبير

منذ ساعة

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ حوالي 9 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وانخفاض في حالات الوفاة

منذ 43 دقيقة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يوم

هدف الأهلي والزمالك يعلن الرحيل عن كايزر تشيفز

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تعرف على تشكيل الأهلي المحتمل لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 10 ساعات

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

الاتحاد الإيطالي يرد على تهديدات أنشيلوتي بالانسحاب

تعليق إيكاردي على هتافات جماهير الإنتر العنصرية ضد كوليبالي

"ضحايا" العنصرية في ملاعب كرة القدم "ميدو وكارلوس وبالوتيلي أشهرهم وكوليبالي آخرهم"

مفاجأة مدوية.. محمد صلاح يتعرض للعنصرية من جديد (فيديو)

العار يلاحق جماهير تشيلسى.. هكذا علقت الصحف الإنجليزية على العنصرية ضد محمد صلاح (صور)

ردود أفعال الصحافة العالمية من الهتافات العنصرية ضد محمد صلاح

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

مد العمل بمعرض تراثنا لمدة يومين بعد الإقبال الكبير

11:43 م

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

07:20 م

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي