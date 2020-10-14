مصطفى ثابت يرد على حملات التشكيك.. ويؤكد: الصحافة والبرلمان أداتان قويتان للنائب

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:53 م
الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
شيماء حسن
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رد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة "سنورس وطامية" بمحافظة الفيوم، على حملات التشكيك التي يقودها البعض ضده بسبب ترشحه في الانتخابات بحجة أنه إذا دخل البرلمان لن يترك العضوية.

وقال "ثابت" في لقائه مع إذاعة "صوت الفيوم" اليوم الأربعاء: "البعض شكك فيا بحجة إني عايش في القاهرة، وأنا فعلًا عايش في الجيزة وتحديدًا في 6 أكتوبر، ولكن هل النواب اللي عايشين في الفيوم كانت الناس بتشوفهم، أنا على الأقل موجود في جامعة الفيوم أربع أيام بحكم عملي كأستاذ جامعي".

وأضاف: "البعض يردد أن لو دخلت هكلبش في الكرسي، وبرد عليهم أنه عندما أسست المركز الإعلامي في جامعة الفيوم تركته بعدها عندما حققت أهدافي كلها فيه حتى أترك المكان لغيري، وكنت أول المهنئين لمن حصل على المنصب بعدي".

وبسؤاله عن كونه صحفيًا وعن كيفية عمل الصحافة مع البرلمان، أشار "ثابت" إلى أن الصحافة مع البرلمان أداة مهمة وتعطي ثقل للعضو البرلماني الذي يمثل هذه الدائرة حتى يقوم بخدمة الناس ومحاربة الفساد والتشريعات ومساعدة الدولة على أن تكون قوية بالتنسيق مع أجهزتها.

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