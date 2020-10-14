جدول برشلونة المزدحم يجبر كومان على المداورة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يستعد لخوض عدد كبير من المباريات في المرحلة المقبلة في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة سيخوض 7 مباريات خلال 15 يومًا يبدأها أمام خيتافي يوم 17 أكتوبر الحالي وستكون المباراة السابعة أمام ريال بيتيس يوم 8 نوفمبر ثم تأتي فترة التوقف الدولي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية إن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة سيكون مضطرًا لتطبيق سياسية المداورة لكي يتفادى الإجهاد قدر الإمكان.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ميراليم بيانيتش وفرانشيسكو ترينكاو سيكون لديهم فرصة كبيرة للمشاركة في التشكيلة الأساسية أمام خيتافي بدلاً من سيرجيو بوسكيتس وأنطوان جريزمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المتوقع أن يشارك الوافد الجديد الأمريكي سيرجينو ديست في مركز الظهير الأيسر لعدم جاهزية جوردي ألبا وجونيور فيربو حتى الآن.

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ميسي كومان جدول مزدحم برشلونة

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