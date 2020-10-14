تدريبات تأهيلية لـ "كهربا" في مران الأهلي

واصل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه، لتجهيزه للمرحلة المقبلة.





وأدى كهربا فقرات مشي حول الملعب، تحت إشراف الدكتور محمد وفائي طبيب التأهيل، ثم خاض فقرات تأهيل متنوعة وفقا للبرنامج المحدد.





وكان كهربا قد غادر مباراة الأهلي أمام بيراميدز في بطولة الدوري بسبب شكواه من آلام في العضلة الخلفية.





ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد المغربي السبت المقبل على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



