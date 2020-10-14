الأهلي يتحرك من جديد لضم نجم منتخب مصر

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي النادى الأهلى لحسم ملف التعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والإتفاق مع اللاعبين الذي سيتم اختياراهم من قبل بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجنوب إفريقي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

ويتحرك مسؤولي الأهلى خلال الفترة الحالية للتعاقد مع أسامة جلال مدافع نادى إنبي ونجم منتخب مصر الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

ويُعانى النادى الأهلى من إصابات كثيرة على مستوي خط دفاع الفريق، بعد إصابة كل من سعد الدين سمير ومحمود متولي الطويلة، بجانب رامي ربيعة والإجهاد للمدافع أيمن أشرف.

يذكر أن الأهلى سيواجه الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، يوم السبت القادم فى لقاء الذهاب.

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