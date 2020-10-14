مصطفى ثابت: ترشحي للبرلمان لكسر التبوهات القديمة.. ورد الجميل لأهالي الفيوم

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:44 م
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
شيماء حسن
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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر، والمرشح لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة "سنورس وطامية" بمحافظة الفيوم، إن رغبته الخالصة في مساعدة أهالي دائرتي طامية وسنورس هي التي دفعت إلى خوض السباق الانتخابي لمجلس النواب والمقرر لها أيام 21 و22 و23 أكتوبر الحالي.

وأضاف "ثابت" في حواره على إذاعة "صوت الفيوم" اليوم الأربعاء: "دخلت الانتخابات ثقة في أهل قريتي، وأطمح في كسر التبوهات القديمة، أغلب نواب البرلمان إما مليارديرات أو دخلوها بالوراثة، وهدفي الأساسي رد الجميل لأهلي خاصة أن أداء البرلمان في محافظة الفيوم ليس في أحسن حالته".

وتابع "عند المقارنة بين أداء النواب عن محافظة الفيوم والمنوفية هنلاقي فرق كبير في التعامل على الرغم أن الفيوم هي أقرب المحافظات للقاهرة ويُقال عليها مصر الصغرى، وهدفي الأساسي هو مساعدة المحافظة في الحصول على حقها في كافة القطاعات، ولست خائفا من خوض الانتخابات".

واستطرد رئيس تحرير موقع الفجر، "أنا من أسرة متوسطة، والدي كان مأمور ضرائب على المعاش ووالدتي ربة منزل، وبيتنا بسيط في إحدى قرى المحافظة، وأهلي اعترضوا على فكرة ترشحي، خاصة أني بقدم الخدمات اللي اقدر عليها ولكن الخدمات كانت بتبقى بجميلة ولكن موقعي في البرلمان هيبقى ليا صفة رسمية تؤهلنا أقدم الخدمات بالإضافة إلى الدر الرقابي والتشريعي".

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