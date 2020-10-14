عزت العلايلي يروي متأثرا.. ذكريات بينه وبين محمود ياسين

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
استرجع الفنان عزت العلايلي ذكرياته مع الفنان الراحل محمود ياسين والذيتوفى صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عاما.

وقال "العلايلي" أثناء مداخلة هاتفية على برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، متحدثا عن الفنان الراحل محمود ياسين: "كان شخص كريم الخلق جدا، وطيب الأعراق زي ما بيقولوا، أستاذ محمود ياسين علامة من العلامات الفنية والأخلاقية ونموذج عالي جدا وقدوة، ومفيش شك أن فقدنا للأستاذ محمود ياسين خسارة كبيرة جدا جدا".

وتابع قائلا: "كان في ذكريات ليا كتير معاه الله يرحمه، اشتغلنا مع بعض، وبحكم شغلي معاه وعلاقتي الإنسانية بيه، هو شخص ماعندوش أنانية وبيحب الفنان اللي معاه ويحب يساعد الفنانيين الصغار، وكان له بصمة وتأثير كبير، وهو نجاحاته سابقاه، ونجاحه في مجال الفن، هو انعكاس لحياته الخاصة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عزت العلايلي الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يومين

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن حكم مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ يوم

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

هدف الأهلي والزمالك يعلن الرحيل عن كايزر تشيفز

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

حفيد محمود ياسين للفجر الفني: "حسن حسني قالي مش هلحق أكمل المسلسل دا.. وسألني عن رجاء الجداوي"

محافظ بورسعيد ينعى وفاة الفنان محمود ياسين

خالد سليم عن وفاة محمود ياسين: " فقدنا موهبة فنية لن تُكرر"

أحمد الفيشاوي عن محمود ياسين :"فقدنا نجم عظيم وإنسان في غاية الطيبة"

فقدنا اليوم فنان عظيم.. علا رشدي ترثى الراحل محمود ياسين

طارق الشناوي ينعى محمود ياسين: فقدنا نجما عربيا وواجهة مشرفة لمصر.. فيديو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

07:20 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

04:01 م

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي