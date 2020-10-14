عزت العلايلي يروي متأثرا.. ذكريات بينه وبين محمود ياسين

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استرجع الفنان عزت العلايلي ذكرياته مع الفنان الراحل محمود ياسين والذيتوفى صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عاما.



وقال "العلايلي" أثناء مداخلة هاتفية على برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، متحدثا عن الفنان الراحل محمود ياسين: "كان شخص كريم الخلق جدا، وطيب الأعراق زي ما بيقولوا، أستاذ محمود ياسين علامة من العلامات الفنية والأخلاقية ونموذج عالي جدا وقدوة، ومفيش شك أن فقدنا للأستاذ محمود ياسين خسارة كبيرة جدا جدا".



وتابع قائلا: "كان في ذكريات ليا كتير معاه الله يرحمه، اشتغلنا مع بعض، وبحكم شغلي معاه وعلاقتي الإنسانية بيه، هو شخص ماعندوش أنانية وبيحب الفنان اللي معاه ويحب يساعد الفنانيين الصغار، وكان له بصمة وتأثير كبير، وهو نجاحاته سابقاه، ونجاحه في مجال الفن، هو انعكاس لحياته الخاصة".