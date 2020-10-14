"انسا إن ليك بنت".. بوسي ترفض مساعدة والدها المريض

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آثارت المطربة بوسي، الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار الخلافات بينها وبين والدها.



وقال والد المطربة بوسي في تصريحات صحفية أنها لا تسأل عليه، وأنه يعاني من أزمة مالية وذلك عقب رفضها إرسال له مال وذلك عقب حدوث مشادات بينهم.



وأضاف والد بوسي، أنها قامت بوضعه في القائمة السوداء لكي لا يتصل بها، قائله: "انسا إن ليك بنت اسمها بوسي"، وتابع أن حالته الصحية تسوء من سئ إلى اسوأ بسبب عدم الأإهتمام به من قبل أبناءه.



