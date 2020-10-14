تأجيل المشاورات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد في لبنان

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 09:23 م
ميشال عون
ميشال عون
وكالات
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قالت الرئاسة اللبنانية مساء يوم الأربعاء، إن المشاورات النيابية لاختيار رئيس وزراء جديد تأجلت للأسبوع المقبل.

 

وقالت الرئاسة في بيان إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرر تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة يوم الخميس 15 أكتوبر 2020 أسبوعا، أي إلى يوم الخميس 22 أكتوبر.

 

وأضافت أن ذلك جاء بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها.

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