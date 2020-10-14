فرنسا تُعلن مواعيد حظر التجوال في العاصمة وبعض المدن

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قال الرئيس الفرنسي، إنه سيتم فرض حظر التجول في العاصمة الفرنسية ومدن أخرى اعتبارًا من السبت المقبل.



وأوضح "ماكرون"، أن حظر التجوال سيبدأ في التاسعة مساءً، وينتهي في السادسة صباحًا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، فينبأ عاجل.



وشدد على أن فرض حظر التجوال هو الإجراء المناسب لكبح انتشار الفيروس.

