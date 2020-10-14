فرنسا تُعلن مواعيد حظر التجوال في العاصمة وبعض المدن

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الرئيس الفرنسي، إنه سيتم فرض حظر التجول في العاصمة الفرنسية ومدن أخرى اعتبارًا من السبت المقبل.

وأوضح "ماكرون"، أن حظر التجوال سيبدأ في التاسعة مساءً، وينتهي في السادسة صباحًا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، فينبأ عاجل.

وشدد على أن فرض حظر التجوال هو الإجراء المناسب لكبح انتشار الفيروس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماكرون فرنسا حظر التجوال ايماونيل ماكرون

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 14 ساعة

بعد رفض محمد إبراهيم.. موسيماني يتمسك بضم الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يومين

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن حكم مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. انتهاء مهلة طعن مرتضى منصور على قرارات الأولمبية

منذ ساعة و 17 دقيقة

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن بقاء نجم الأهلي وعدم رحيله إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ يوم

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ يوم

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - الأهلي ينفجر في وجه نجم الفريق.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. سيارات وآلاف العراقيين يكسرون حظر التجوال في بغداد

عاجل.. الإعلام العراقي: إعلان حظر التجوال في محافظة ديالى

فرنسا تعلن فرض حظر التجوال في "نيس" لمواجهة كورونا

عاجل.. وزير الداخلية يتوعد

وزيرة الهجرة لـ المصريين في الخارج: نعمل بقلب أب وأم

هل دخل فيروس هانتا الجديد مصر؟.. أستاذ أمراض جلدية يحسم الأمر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:20 م

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

04:31 م

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

02:51 م

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

04:01 م

ضربة قاضية للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي