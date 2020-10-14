عاجل - الكشف عن حكم مباراة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

شهدت الساعات الأخيرة، وجود بعض التسريبات من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حول حكم مباراة الأهلي والوداد المغربي، في ذهاب دوري أبطال إفريقيا.





وأكدت التسريبات الخارجة من الكاف، أن لجنة الحكام استقرت على تعيين الحكم فيكتور جوميز لإدارة المباراة المرتقبة بين الطرفين.





ويعتبر فيكتور جوميز واحد من أفضل حكام القارة السمراء في الوقت الحالي، ويتواجد باستمرار في المحافل الدولية والقارية.





وينتظر الأهلي مواجهة من العيار الثقيل، عندما يحل ضيفًا على الوداد البيضاوي المغربي، مساء السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات ذهاب دور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



