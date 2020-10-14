تفاصيل مُثيرة في تجديد تعاقد شتيجن مع برشلونة
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:30 م
محمود صبري
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بدأ نادي برشلونة خلال الشهور الأخيرة دخول في صراع مع حارسه الألماني مارك أندريا تير شتيغن من أجل البقاء داخل الكامب نو بعد المماطلة في تجديد تعاقده والذي ينتهي مع الفريق بنهاية صيف عام 2022.
ورفض الحارس الألماني التجديد، لرغبته في الحصول على 18 مليون يورو راتب سنوي، في ظل إغراءات من أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى بايرن ميونيخ.
وحاول جوزيب ماريا بارتوميو التفاوض مع شتيغن خلال الفترة الماضية التجديد لمدة ثلاث سنوات براتب يقدر بـ 10 مليون يورو وهو ما رفضه الحارس الألماني.
وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية، أن برشلونة قد توصل إلى أتفاق مع شتيغن من أجل تمديد تعاقده حتي عام 2025.
ولم تفصح الصحيفة عن قيمة الراتب السنوي للحارس الألماني، لكن من المتوقع أن يتراوح بين 10- 15 مليون يورو.
يذكر أن شتيغن قد غاب عن الجولات الثلاثة الأولى لبرشلونة بسبب الإصابة، وهناك شكوك حول مشاركه في الكلاسيكو، خلال الجولة السابعة من الليجا.
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