تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً









حقق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني انجازاً جديداً بالفريق الإسباني عقب استحواذه عليه منذ العام الماضي.





ويشهد نادي ألميريا، طفرة استثمارية غير مسبوقة في أرقام لاعبي النادي بالمقارنة مع المواسم الماضية حيث بلغت القيمة التسويقية لألميريا هذا العام 50.8 مليون يورو، بعدما كانت 14.6 مليون يورو عند شرائه في العام الماضي، إذاً زادت أكثر من 3 أضعاف خلال عام واحد.





يذكر أن آل الشيخ اشترى العام الماضي النادي رسميًا بقيمة 20 مليون يورو في صفقه كانت حديث الوسط الرياضي في اسبانيا وأوروبا.





وقام آل الشيخ، منذ شرائه للنادي بثورة غيرت من شكل الفريق، وبدأها بالتعاقد مع المدير الفني بيدرو إيمانويل، مدرب نادي التعاون السعودي السابق، بالإضافة إلى تعاقده مع 14 لاعبًا عزز فيها صفوف الفريق ووصل به إلى تصفيات الصعود إلى الليجا الإسبانية وقام هذا العام بشراء اكثر من ١٨ لاعب بالإضافة الي بيعه للاعب نونيز لنادي بنفيكا البرتغالي بصفقه هي الأعلي في تاريخ الدوري البرتغالي ودوري الدرجه التانيه في اسبانيا .