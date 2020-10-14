نجل محمود ياسين عن والده: أدى مشوار محترم.. وتفوق في جميع أدواره

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الفنان عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الكبير محمود ياسين إن مشوار والده كان محترم، مؤكدًا أنه كان متفوقٌا في كل دور أداه كفنان وكإنسان مصري محب لوطنه.

وأضاف "عمرو" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "أدى دوره كفنان وكإنسان مصري محب لبلده وكذلك كرب أسرة وزوج".

وتابع "كان متفوق في كل دور، وفنان مخلص وأدى أعماله بمنتهى الحب والإخلاص وكان متنوع في أعماله ما بين الأعمال الاجتماعية والدينية والوطنية بنفس الجدية والإخلاص".

وكان تصدر اسم الفنان محمود ياسن، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد انتشار خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كتب نجلة الراحل محمود ياسين "رانيا" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجرام":صلاة الجنازة غدا، الخميس ١٥ أكتوبر، بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، والمكان مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم.. أسألكم الدعاء وشكر الله سعيكم "إنا لله وإنا إليه راجعون".

في سياق متصل، توفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز 79 عام، من العطاء وقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.

بالإضافة الى تقديمة عدد كبير من الأعمال التاريخية وذلك بسبب تميزه بصوت مميز وتمكنه من اللغة العربية.

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل والكاتب عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

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