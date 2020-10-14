وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم نتنياهو: لا يتصرف كالبشر

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:06 م
بيني جانتس
بيني جانتس
دعاء جمال
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هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، قائلا:"إن حزبه قد يصوت لصالح حل الكنيست".

 

وتابع جانتس:"لا يستبعد دعم زعيم اليمين نفتالي بينيت لمنصب رئيس الوزراء، معتبرا أن بينامين نتنياهو "لا يتصرف كالبشر".

 

وحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" الأربعاء، عن غانتس خلال محادثات خاصة مغلقة، فقد أكد أنه في حال لم تحل أزمة الميزانية، حتى نهاية أكتوبر الحالي، فإنه سيبادر إلى خطوات برلمانية من أجل تعجيل الانتخابات.

 

وأضافت الصحيفة أن طرح مشروع قانون حجب الثقة عن نتنياهو ليس السيناريو الأكثر واقعية في الخطوات التي يخطط لها غانتس، الذي أكد أنه على اتصال مع رؤساء الأحزاب في الكنيست وينسق معهم.

 

وأكد جانتس :"لن يرفض أحدا في رئاسة الحكومة"، وقال: "أي أحد ولكن ليس نتنياهو، وليقرر الشعب... إذا أراد نفتالي بينيت، فليكن بينيت. وأنا الشريك الأفضل الذي يمكن أن يكون لنتنياهو، لكن إذا استمر في التصرف ليس كالبشر، فليتحمل المسؤولية".

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بيني جانتس بنيامين نتنياهو اسرائيل

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