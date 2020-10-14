رابطة الدوري الإيطالي تصدر قرارها النهائي بشأن مباراة يوفنتوس ونابولي
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 06:31 م
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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، قرارها النهائي بشأن مباراة يوفنتوس ونابولي، حيث اعتبرت الأول فائزًا باللقاء بنتيجة 3-0، وذلك بعد تغيب فريق الجنوب الإيطالي عن المباراة.
وكان من المقرر أن يلتقي نابولي مع يوفنتوس على ملعب تورينو في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وأثيرت حالة من الجدل حول توجه نابولي إلى تورينو من أجل مواجهة يوفنتوس، بعدما ظهرت حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الجنوبي.
وتداولت تقارير عدة عن منع السلطات الصحية سفر نابولي إلى تورينو، قبل أن يتم نفي الأمر فيما بعد، وقرر يوفنتوس التوجه إلى المباراة بشكل طبيعي، ولم يحضر نابولي إلى مباراة.
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