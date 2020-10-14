رابطة الدوري الإيطالي تصدر قرارها النهائي بشأن مباراة يوفنتوس ونابولي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، قرارها النهائي بشأن مباراة يوفنتوس ونابولي، حيث اعتبرت الأول فائزًا باللقاء بنتيجة 3-0، وذلك بعد تغيب فريق الجنوب الإيطالي عن المباراة.









وكان من المقرر أن يلتقي نابولي مع يوفنتوس على ملعب تورينو في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.