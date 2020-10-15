تعرف على تشكيل الأهلي المحتمل لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق الوداد المغربي يوم السبت المقبل، الموافق 17 أكتوبر الجاري، في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيقام على استاد "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.





تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق ماميلودي صنداونز، بينما صعد فريق الوداد المغربي لهذا الدور بعد تجاوز عقبة النجم الساحلي في الدور ربع النهائي للبطولة.





يدخل النادي الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني المباراة وهدفه تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل المغرب من أجل الاقتراب من التأهل لنهائي البطولة القارية قبل مباراة الإياب بين الفريقين في مصر يوم 23 من الشهر الجاري.





ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء ببعثة تضم 22 لاعبًا، وسيخوض الفريق مرانه الأول في الدار البيضاء في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كهرماء كاليفورنيا، الذي يبعد عن فندق إقامة الفريق قرابة عشرين دقيقة تقريبًا.





وأكد الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي جاهزية الثنائي أيمن أشرف ومحمد الشناوي للمشاركة في مباراة الوداد المغربي بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا، بينما لم يتحدد الموقف النهائي لمحمود عبد المنعم كهربا والذي خضع لجلسة علاج طبيعي اليوم في محاولة لتجهيزه للحاق بالمباراة.





ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة الوداد المغربي بتشكيل مكون من:





- حراسة المرمي: محمد الشناوي





- خط الدفاع: أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف (حمدي فتحي) – على معلول





- خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد أفشة – حسين الشحات – أجايي





- خط الهجوم: مروان محسن



