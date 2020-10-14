قبل مواجهة الرجاء.. ماذا يفعل الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة نارية ضد نظيره الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل، الموافق 18 أكتوبر الجاري، على استاد المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





الزمالك صعد للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطي عقبة الترجي التونسي في الدور ربع النهائي، بالفوز عليه ذهابا 3 – 1 والخسارة إيابا 1-0، بينما تأهل فريق الرجاء لهذا الدور على حساب فريق مازيمبي الكونغولي بعدما تفوق عليه 2-1 في مجموع المباراتين.





ويخوض الزمالك منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، حيث سبق وشارك في هذا الدور 9 مرات سابقة، فشل في تجاوز هذا الدور مرتين، بينما صعد للمباراة النهائية 7 مرات حقق اللقب 5 مرات وفشل مرتين.





وجاء تاريخ مشاركات الزمالك في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:-





- 1984:

تقابل الزمالك مع شبيبة القبائل الجزائري وخسر ذهابا 3 / 1 وفاز بالقاهرة 3 / 0 وتأهل لنهائي البطولة وحصد اللقب الإفريقي على حساب شوتنج ستارز النيجيري بالفوز عليه 3 / 0 في مجموع المباراتين.





- 1985:

واجه الزمالك الجيش الملكي المغربي في الدور نصف النهائي وتبادل الفريقين الفوز بنتيجة 1 / 0 ذهابا وايابا، وحسم الفريق المغربي تأهله للمباراة النهائية بعد فوزه 4 / 3 بركلات الترجيح.





- 1986:

تقابل الزمالك مع كانون ياوندي الكاميروني في الدور قبل النهائي، وخسر ذهابا 2 / 1، وفاز في الإياب 2 / 0 وتأهل للمباراة النهائية وتوج بلقب البطولة الإفريقية بعد فوزه على أفريكا سبورت الإيفواري بنتيجة 4 / 2 بركلات الترجيح.





- 1993:

واجه الزمالك فريق ستيشنري ستورز النيجيري، وفاز الفارس الأبيض في مباراة الذهاب بالقاهرة 3 / 1، وخسر في لقاء الإياب 1 / 0 وتأهل لنهائي البطولة وتوج باللقب القاري على حساب فريق كوتوكو الغاني





- 1994:

صعد الزمالك للمباراة النهائية بعدما تجاوز فريق نكانا ريد ديفيلز بطل زامبيا في الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، بعدما فاز عليه ذهابا 2 / ، وخسر في زامبيا 1 / 0، لكنه خسر اللقب القاري أمام الترجي التونسي بنتيجة 3 / 1.





- 1996:

واجه الزمالك فريق الصفاقسي التونسي، وتبادل الفريقين الفوز ذهابا وايابا بنتيجة واحدة 1 / 0، وحسم الفارس الأبيض تأهله بركلات الترجيح، وصعد للمباراة النهائية وتوج بلقب البطولة على حساب شوتنج ستارز النيجيري.





- 2002:

صعد الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطي فريق مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي، حيث تعادل الفريقين ذهابا 1 / 1، وفاز الفريق الأبيض 2 / 0 في لقاء الإياب، وتوج بلقب البطولة الإفريقية على حساب فريق الرجاء المغربي.





- 2005:

تقابل الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2005، وخسر ذهابا وإيابا 2 /1، 2/0 على الترتيب وودع منافسات البطولة.





- 2016:

واجه الزمالك فريق الوداد المغربي في نصف النهائي البطولة الإفريقية، وفاز ذهابا 4 / 0 وخسر في لقاء الإياب 5 / 2، وتأهل لنهائي البطولة، لكنه خسر اللقب أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقيا.



