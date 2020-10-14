البورصة الأمريكية تتعافى فى مستهل التعاملات

تعافت البورصة الأمريكية فى مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بأسهم التكنولوجيا ذات الثقل، بينما يعكف المستثمرون على مجموعة متباينة من نتائج الأعمال الفصلية لبنوك أمريكية كبرى.





وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 51.49 نقطة بما يعادل 0.18 بالمئة إلى 28731.30 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 3.54 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 3515.47 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 25.18 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 11889.07 نقطة.