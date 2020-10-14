يسرا تعنى محمود ياسين وتعلق.. "رحلت يا من تبقي لنا من الزمن الجميل"

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أعربت الفنانة يسرا، عن حزنها الشديد لـ وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



حيث قام "يسرا" بنشر صورة له وعلقت على الصورة قائلاُ:" رحلت يا من تبقى لنا من الزمن الجميل،رحل عنا الأستاذ والأخ والصديق العزيز،مع السلامة وسلامي لكل الأحباب،كنت وستبقى قيمة وقامة ورمز فني لايعوض.ربنا يصبرنا على فراقك،اللهم تغمده برحمتك وأرزقه الفردوس الأعلى،خالص عزائي لكل أفراد العائلة وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".



في سياق متصل، أعلن السينارست عمرو محمود ياسين، عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع “فسيبوك”، قال فيه: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".



وكان قد أعلن نجل الفنان محمود ياسين، وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، ونشر الفنان عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".





