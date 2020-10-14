نجم ريال مدريد السابق يفتح النار على دي يونج

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إنتقد الدولي الهولندي رفائيل فان دير فارت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني السابق مواطنه فرانكي دي يونج لاعب برشلونة ومنتخب الطواحين.


ويعاني المنتخب الهولندي بعد رحيل مديره الفني السابق رونالد كومان لتدريب برشلونة بصورة شديدة حيث لم ينجح الفريق البرتقالي سوى في الفوز بمباراة واحدة خلال اللقاءات الأربعة الماضية كان ذلك أمام بولندا الشهر الماضي.


وفي التجمع الدولي الحالي خسر المنتخب الهولندي من المكسيك ودياً بهدف مقابل لا شيء وتعادل مع البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية سلبياً بدون أهداف.


وخلال مقابلة صحفية مع جريدة " ماركا " الإسبانية قال فان دير فارت أن دي يونج لا يفكر في التسديد من خارج منطقة الجزاء والأمر يبدو كما لو أنه لا يجيد فعل ذلك".


وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها دي يونج للإنتقادات خلال الموسم الجاري حيث سبق وأن تعرض لنفس هذه الإنتقادات من جانب مدربه كومان بعد مباراة إشبيلية بسبب فقدان الكرة في أكثر من مناسبة.

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هولندا فان دير فارت ريال مدريد دي يونج

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