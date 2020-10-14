نبيل الحلفاوي ينعى محمود ياسين بآخر صورة جمعت بينهما

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن حزنة الشديد لـ وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث قام "الحلفاوي" بنشر صورة له وعلق على الصورة قائلاُ:" أخر لقاء لي مع الراحل العزيز والذي سيبقي بيننا بأعماله الرائعه.. أثناء تكريمنا في افتتاح المسرح القومي بعد غياب طويل".

في سياق متصل، أعلن السينارست عمرو محمود ياسين، عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع “فسيبوك”، قال فيه: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

وكان قد أعلن نجل الفنان محمود ياسين، وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، ونشر الفنان عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".


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وفا نبيل الحلفاوي محمود ياسين جثمان الراحل

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