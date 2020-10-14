حمزة نمرة ينعى محمود ياسين ويأجل طرح أغنيته الجديدة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب المطرب حمزة نمرة، عن حزنة الشديد لـ وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث قام "نمرة" بنشر صورة له وعلق على الصورة قائلاُ:" ربنا يرحم الفنان الكبير محمود ياسين ويلهم أسرته الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون، وتقديرًا لذلك سيتم تأجيل إصدار أغنية #عملاق إلى مساء الغد إن شاء الله الساعة ٦ مساءً بتوقيت القاهرة، شكرًا لتفهمكم ".

في سياق متصل، أعلن السينارست عمرو محمود ياسين، عن موعد تشيع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين من خلال منشور عبر حسابه بموقع “فسيبوك”، قال فيه: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

وكان قد أعلن نجل الفنان محمود ياسين، وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، ونشر الفنان عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".


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وفا محمود ياسين حمزة نمرة جثمان الراحل

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