هازارد يتحدى زيدان ويطلب المشاركة بالكلاسيكو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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واصل الدولي البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني البرنامج التدريبي من أجل العودة لفريقه خلال الإستحقاقات القادمة.


ويواجه النادي الملكي يوم الاحد القادم فريق نادي قادش لحساب مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.


قبل أن يلتقي مع شاختار دونيتسك الأوكراني لحساب مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا حيث يأمل الفريق في إستعاده معشوقته الغائبة منذ ثلاثة مواسم.


ويلعب زيدان ورفاقه ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض يوم الرابع والعشرين من شهر اكتوبر الجاري لحساب مباريات الجولة السابعة من الليجا.


وقال موقع " ديفينسا سينترال " الإسباني أن هازارد يأمل في أن يكون جاهز بدنياً خلال الفترة المقبلة من أجل خوض الكلاسيكو مع فريقه.

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هازارد ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

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