إسرائيل: ستواصل المحادثات الحدودية مع لبنان "لإعطاء فرصة للعملية"

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:00 م
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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قالت إسرائيل، اليوم الأربعاء، إنها ستواصل المحادثات الحدودية مع لبنان "لإعطاء فرصة للعملية"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أكد مصدر بمنظمة الأمم المتحدة، بدء المحادثات بين فريق لبناني وآخر إسرائيلي بخصوص الحدود البحرية المتنازع عليها.

 

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، ترعى الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.

 

وفي وقت سابق، أعلن لبنان عن تشكيل الوفد ال​لبنان​ي الذي سيشارك في التفاوض التقني ل​ترسيم الحدود​الجنوبية مع إسرائيل.

 

ويتألف الوفد اللبناني من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيسا، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان ​وسام شباط​، والخبير نجيب مسيحي.

 

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الكلمات المفتاحية

لبنان المحادثات الحدودية اسرائيل

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