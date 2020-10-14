المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات الجماهيرية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية، عددا من الفعاليات الجماهيرية بشوارع وميادين مدينة الإسكندرية، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.





وتضمنت الفعاليات إقامة ماراثون للدراجات البخارية والهوائية والجرى بعنوان (في حب مصر) بمشاركة عدد من الأندية الرياضية وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية.





حيث كانت نقطة البداية من أعلى كوبري ستانلي إلى مكتبة الإسكندرية، وإتسمت الماراثونات بالروح الرياضية والمعنوية العالية وتم توزيع هدايا تذكارية على الفائزين بالماراثون.





كما قامت عناصر المنطقة الشمالية العسكرية بتوزيع الأعلام والورود على المواطنين بالشوارع الرئيسية وإشارات المرور، وجابت الموسيقات العسكرية شوارع وميادين مدينة الإسكندرية وقدمت عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية، وساد جو من البهجة والفرحة بين المواطنين إحتفالًا بالذكرى الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة التى ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصري العظيم.



