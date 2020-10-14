نائب محافظ القاهرة يوجه بسرعة مراجعة تراخيص البناء في الساحل والزيتون

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أصدر الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، تعليمات بسرعة الانتهاء من مراجعة تراخيص البناء في بعض أحياء المنطقة، وعلى رأسها "الزيتون – الساحل"، يأتي ذلك، تنفيذًا لتعليمات وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمتابعة التراخيص في نطاق المنطقة الشمالية


جاء ذلك، خلال ترأسه اجتماعًا خاصًا بمراجعة تراخيص البناء في ( الساحل والزيتون)، بحضور رئيسا الحيين، وكذلك أعضاء من نقابة المهندسين والتفتيش الفني على أعمال البناء، وعضوا مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة و التفتيش الفني بالمحافظة.


في سياق آخر، تفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، يرافقه عبد الحميد أبو العزم، رئيس حي روض الفرج، مستشفى "الإصلاح الإسلامي"، ومتابعة التطوير، الذي يحدث بها ورفع كفاءتها، وكذلك متابعه حملة "100 مليون صحة"،و التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية.

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