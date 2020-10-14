مانشستر يونايتد يستعد لخطف هدف برشلونة والريال

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بإن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ يفكر في قائمة التعاقدات الشتوية للشياطين الحمر.









وتعاقد المانيو مع خمسة لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الماضي وهم دوني فان دي بيك، إدينسون كافاني، أليكس تسيليس، أمادا تراوري وفاكوندو بيليستري.









ويسعى العملاق الإنجليزي للحصول على خدمات قلب الدفاع جيوليس كوندي لاعب إشبيلية الإسباني والذي يرغب سولسكاير في التعاقد معه لترميم المشاكل الدفاعية.









وقالت صحيفة " ذا صن البريطانية " أن اللاعب يُعتبر من الأهداف التي يسعى ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد معه ويسعى مانشستر للحصول على خدماته قبل العملاقين الإسبانيين.



