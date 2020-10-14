قتلى وجرحى من قوات الأمن الأفغاني في هجوم لطالبان بولاية بغلان

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:35 م
طالبان
طالبان
وكالات
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 16 عنصرا من قوات الأمن، وإصابة 10 آخرين في هجوم لحركة طالبان بولاية بغلان، وفقًا لوكالة الأناضول.

 

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بمقتل 26 من عناصر قوات الأمن الأفغانية، جراء سلسلة هجمات جديدة نفذتها حركة "طالبان" شمال البلاد الليلة الماضية، حسب مسؤولين محليين.

 

وصرح رئيس المجلس المحلي في ولاية قندوز، محمد يوسف أيوبي، بأن عشرة عناصر من قوات الأمن على الأقل قتلوا وأصيب أربعة آخرون جراء هجوم استهدف نقطة تفتيش للشرطة في مديرية درشت أرجي.

 

وفي ولاية بلخ، أكد رئيس المجلس المحلي، محمد أفضل حديد، أن هجوما مماثلا لـ"طالبان" أودى بأرواح تسعة ضباط في الشرطة، ولا يزال الغموض يلف مصير أربعة آخرين.

 

وادعت "طالبان" أن هذا الهجوم نفذ من قبل عناصر لها تسللوا سابقا إلى صفوف الشرطة "وكانوا في انتظار لحظة مناسبة لتوجيه ضربة".

 

بالتزامن مع ذلك، ذكر المتحدث باسم حاكم ولاية تخار، جواد هجري، أن تسعة من عناصر الأمن وعشرة من مسلحي "طالبان" قتلوا جراء تبادل لإطلاق النار في منطقة درقد.

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قوات الأمن الأفغانية قتلى وجرحى عناصر الامن أفغانستان

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