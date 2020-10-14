موسيماني يضع خطة الاستعداد لمواجهة الوداد مع الجهاز المعاون في الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون له من أجل وضع خطة الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.









وناقش موسيماني مع معاونيه العديد من الجوانب الفنية والخططية من واقع مشاهدة المباريات التي خاضها الفريق المنافس خلال الفترة الماضية.









ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمباراة الذهاب التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل بمدينة كازبلانكا.





كما أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على أنه سيقوم اليوم الأربعاء بمرافقة سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، بمعاينة بعض الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الفريق في المغرب؛ لاختيار أحدها لخوض تدريبات الفريق عليه اليوم وغدا الخميس.









وأضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيتدرب مرتين على الملعب الذي سيقع عليه الاختيار قبل أن خوض المران الثالث على ملعب المباراة.









يذكر أن الأهلي يلتقي الوداد المغربي السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



