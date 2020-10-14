موسيماني يضع خطة الاستعداد لمواجهة الوداد مع الجهاز المعاون في الأهلي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  جلسة مع الجهاز المعاون له من أجل وضع خطة الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.


 وناقش موسيماني مع معاونيه العديد من الجوانب الفنية والخططية من واقع مشاهدة المباريات التي خاضها الفريق المنافس خلال الفترة الماضية.


ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمباراة الذهاب التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل بمدينة كازبلانكا.

كما أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على أنه سيقوم اليوم الأربعاء بمرافقة سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، بمعاينة بعض الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الفريق في المغرب؛ لاختيار أحدها لخوض تدريبات الفريق عليه اليوم وغدا الخميس.


وأضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيتدرب مرتين على الملعب الذي سيقع عليه الاختيار قبل أن خوض المران الثالث على ملعب المباراة.


يذكر أن الأهلي يلتقي الوداد المغربي السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ ساعتين و 21 دقيقة

3 أندية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 12 ساعة

ربيع ياسين ينتقد نجم الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة عاجلة من فايلر لموسيماني قبل موقعة الوداد

منذ نصف ساعة

تفاصيل جلسة موسيماني مع محللي الأداء بالأهلي تحضيرا للوداد

منذ ساعة و 7 دقيقة

باتشيكو يُخطر نجم الزمالك بالإنتظام في مران الفريق بالمغرب

منذ 36 دقيقة

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تحقيقات موسعة في وفاة فتاة سحلا بالمعادي

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

11:18 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي