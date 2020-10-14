مشادة قوية لميسي عقب مباراة بوليفيا والأرجنتين

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الأربعاء عن الأسباب التي أدت لدخول الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في مشادة قوية عقب نهاية مباراة التانجو وبوليفيا.









وشارك البولجا في فوز منتخب بلاده على بوليفيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.









وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن مهاجم بوليفيا مارسيلو مارتينيز قام بإستفزاز ميسي وقال له: " لا تنسوا بعد أن إكتسحناكم هنا بستة أهداف مقابل هدف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم جنوب أفريقيا 2010 وهي المباراة التي شارك بها أسطورة برشلونة".









وعقب نهاية المباراة نشبت مشادة قوية بين ميسي ومهاجم المنتخب البوليفي قبل أن يتحول الأمر إلى مدرب الأحمال وتبادل الثنائي الألفاظ الخارجة قبل أن ينجح أجويرو في السيطرة على غضب زميله في التانجو وقام بسحبه بعيداً.







