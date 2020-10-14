تعرف على تشكيل الرجاء المحتمل لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر جمال سلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، على تشكيل فريقة المتوقع لمعركة نادي الزمالك المصري، في مباراة فريدة من نوعها ينتظرها عشاق الفريقين.





ويلتقي الرجاء البيضاوي المغربي أمام نظيره الزمالك المصري يوم 18 أكتوبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما تقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه.





وغادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري إلى المغرب، مساء أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة فريق الرجاء يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وخطف الرجاء لقب الدوري المغربي في الأنفاس الأخيرة من عمر المسابقة بهدف عبد الإله الحافيظي في الدقيقة 90.





ومن المرجح أن يكون تشكيل الرجاء لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا كالآتي:-





في حراسة المرمى: أنس الزنيتي





في خط الدفاع: فابريس نغا- إلياس الحداد- بدر بانون- عبد الإله مدكور





في خط الوسط: عمر العرجون- محمد زريدة- عبد- الإله الحافيظي- سفيان الرحيمي- محسن متولي





في خط الهجوم: أيوب نناح











