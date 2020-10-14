الأهلي يؤدي مرانه الأول في "كازابلانكا" مساء اليوم

يؤدي لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الثامنة مساء اليوم الأربعاء في كازابلانكا بالمغرب.





ووصلت بعثة الأهلي إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.





وينضم اليوم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما.



