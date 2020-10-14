الأهلي يؤدي مرانه الأول في "كازابلانكا" مساء اليوم

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
يؤدي لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الثامنة مساء اليوم الأربعاء في كازابلانكا بالمغرب.

ووصلت بعثة الأهلي إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء؛ استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.

وينضم اليوم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 5 ساعات

صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

منذ ساعة و 12 دقيقة

5 صفقات في الأهلي

منذ يوم

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على تشكيل بيراميدز بعد الصفقات الجديدة

منذ أقل من ساعتين

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

3 أندية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

منذ ساعة و 15 دقيقة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:18 ص

بيان عاجل من التربية والتعليم بشأن تدريبات المعلمين

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

07:40 ص

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي