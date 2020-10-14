لينك تسجيل العمالة الغير منتظمة المرحلة الرابعة | رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020 وخطوات تحديث البيانات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:17 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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لينك تسجيل العمالة الغير منتظمة المرحلة الرابعة | رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020 وخطوات تحديث البيانات

أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة في بيان خاص بها تم إعلان منذ عدة أيام انه تم فتح باب الحصول على منحة العمالة الغير والتي تقدر بمبلغ 500 جنيها شهرياً؛ يتم استلامهم على مدار ثلاث اشهر متتالية، والجدير بالذكر أن وزارة القوي العاملة تهدف في الأساس الي النهوض مستوي المواطنين في ظل الأزمات الطاحنة التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا المستجد، وللحصول على معلومات اكثر حول هذا الموضوع تابعوا معنا السطور القادمة.

منحة العمالة الغير منتظمة 2020
أصدرت وزارة القوي العاملة قرار ينص على بدأ صرف منحة العمالة الغير منتظمة لمدة ثلاث شهور، حيث تم صرفها لمدة ثلاث شهور في وقت سابق، والجدير بالذكر أن المنحة مقدمة لفئة معينه من العمال حيث يجب أن يكون العامل مسجل في بطاقة الرقم القومي الخاص بى نوع العمل الذي يقوم بة، ويتم قبول العمال في مجال الزراعة والصناعة والبترول، ولذلك يجب علي كل من حصل علي ال٣ شهور الأولي أن يقوم بتحديث البيانات حتي يتمكن من صرف المرحلة الرابعة من المنحة.

كيفية تسجيل بيانات العاملة الغير منتظمة الدفعة الرابعة
- يجب عليك أن تقوم بتسجيل الدخول من خلال موقع وزارة القوي العاملة (اضغط هنا).
- من الضروري تقوم بكتابة اسم المستخدم، ، والرقم السري.
- تقوم باختيار نوع الخدمة التي ترغب بها وهي منحة العمالة الغير منتظمة.
- قم بتدوين الرقم القومي ورقم الهاتف وكافة البيانات بشكل صحيح.
- واخيرا اضغط على تسجيل الدخول.

لينك تسجيل العمالة الغير منتظمة المرحلة الرابعة | رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020 وخطوات تحديث البيانات

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