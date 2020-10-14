مصدر: اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي و بريطانيا صعب ولكنه لا يزال ممكنًا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
منار طارق
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صرح شخص مقرب من المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لوكالة رويترز بأن اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة صعب ولكن لا يزال من الممكن تحقيقه إذا تفاوض الجانبان بشكل مكثف في الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن يخبر المفاوض البريطاني ديفيد فروست رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعد قمة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة إذا كان يعتقد أن الأمر يستحق مواصلة المحادثات وما إذا كان الاتفاق ممكنًا.

وقال مصدر قريب من المحادثات، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته اليوم الأربعاء، إن فروست سيخبر رئيس الوزراء البريطاني أن التوصل إلى اتفاق صعب لكنه ليس مستحيلًا إذا استمر الطرفان في الحديث والعمل بشكل مكثف.

وفي وقت سابق، كان قد اوضح وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يجب أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن علاقاتهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نوفمبر، لكن الكتلة لن تقبل بصفقة سيئة لمجرد التوصل إلى حل وسط.

وقال بون لراديو FranceInfo "يجب أن يكون هناك اتفاق في الأسابيع المقبلة. هذا يعني أنه في بداية شهر نوفمبر.. يجب ألا نفقد هدوءنا في الأيام الأخيرة من المفاوضات لأن ذلك يحدث أحيانًا عندما يتم تقديم تنازلات سيئة."

وقد أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، أنه سيستكشف كل السبل لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إنه يتعين إحراز تقدم في سد الفجوات الكبيرة في الأيام المقبلة.

حدد جونسون موعدًا نهائيًا لقمة الاتحاد الأوروبي في 15 أكتوبر للتوصل الى اتفاق، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من التنازلات قبل الدخول في المرحلة النهائية من المفاوضات.

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