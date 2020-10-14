إعفاء كبار السن من رسوم المواصلات حتى لمن لا يملك بطاقة (فيديو)

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قال عماد عبد الجليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون هيئة النقل العام، إنه بمجرد صدور قرار محافظ القاهرة بإعفاء كبار السن من رسوم المواصلات العامة، صدرت تعليمات للإدارات المركزية بالتنبيه على السائقين والمحصلين بتنفيذ القرار بكل دقة.



وأضاف "عبد الجليل"، خلال حواره مع مراسل برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المواطنين الذين يبلغوا من العمر 70 عامًا فاكثر يتم إعفاءهم من سعر التذكرة تمامًا، بينما من يبلغ من العمر 60 عام فأكثر يتم عمل تخفيض 50% من ثمن التذكرة بشرط إبراز البطاقة الشخصية.



وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون هيئة النقل العام، أن هناك تعليمات للمحصلين والسائقين بمراعاة سن المواطن وحالته حال عدم وجود بطاقة شخصية معه.



على جانب أخر، أوضح أن هناك عقد لتوريد 150 أتوبيس يعمل بالغاز ومكيف الهواء، وتم توريد 85 منهم، بينهم 30 أتوبيس مكيف الهواء سعر التذكرة بها 10 جنيهات، مشيرًا إلى أنه يتم تقسيم المسافات بها ليصبح سعر التذكرة لـ 5 جنيهات للتيسير على المواطنين.



وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن قرار إعفاء كبار السن ممن فوق الـ 70 عاما من رسوم وسائل المواصلات تم اتخاذه بالتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعى وبتصديق مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبعد هذا القرار كان لابد من معرفة أعداد التي ستأتى لنا من كبار السن وكيفية التخفيض وهل سيذهب كبار السن لشباك وسيجد التذكرة مخفضة.



وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه قام بالتوقيع على القرار الوزاري الخاص إعفاء كبار السن ممن فوق الـ 70 عاما من رسوم وسائل المواصلات، وسيصل القرار لكل وسائل الموصلات، وسيحصل كبار السن على التذكرة بموجب بطاقة الرقم القومى لكل ما هو فوق 70 سنة، وسيتم البدء بالقطارات والمترو.



وتابع الفريق كامل الوزير: سيتم تباعا الإعفاء من رسوم وسائل المواصلات لبقية الوسائل مثل القطار الكهربائى والسريع والأتوبيسات.