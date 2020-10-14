طائرة مساعدات طبية ثانية من الإمارات إلى كوستاريكا لمكافحة كورونا

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:55 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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دعمت الإمارات، دولة كوستاريكا بطائرة مساعدات ثانية تحتوي على 12 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص.

 

وكشف جمعة راشد خميس الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية كوستاريكا، أن أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية سيستفيد من المساعدات لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس "كوفيد-19".

 

وقال الرميثي: " يأتي إرسال طائرة المساعدات الطبية اليوم إلى كوستاريكا في إطار دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين واستمرارا للعمل الدؤوب الذي تقوم به دولة الإمارات في تعزيز جهود كوستاريكا الصديقة في مكافحة الفيروس".

 

وأضاف الرميثي: " هذه المساعدات هي الثانية التي ترسلها دولة الإمارات إلى كوستاريكا حيث تم إرسال طائرة مساعدات تحمل 8.5 طن من المستلزمات الطبية خلال شهر يونيو الماضي وذلك في إطار مد يد العون للعاملين في القطاع الصحي في كوستاريكا وتوفير المزيد من الحماية لهم في مواجهة الجائحة".

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