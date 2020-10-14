مواعيد مباريات الطيور المهاجرة المصرية في الدوري الإنجليزي

يستعد اللاعبون المصريون للمشاركة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب الإنتهاء من فترة التوقف الدولي التي إستمرت لأكثر من عشرة أيام.









وخلال التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على مواعيد مباريات الرباعي المصري الذي ينشط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.









ليفربول يصطدم بإيفرتون في ديربي الميرسيسايد









يخوض الدولي المصري محمد صلاح مواجهة قوية مع فريقه ليفربول ضد إيفرتون يوم السبت الموافق السابع عشر من نوفمبر على ملعب جوديسون بارك في تمام الواحدة والنصف ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.









النني في مواجهة قوية ضد مانشستر سيتي









ويرحل أرسنال بقيادة محمد النني لملعب الإتحاد يوم 17 أكتوبر لمواجهة فريق نادي مانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.









أستون فيلا يخرج لمواجهة ليستر سيتي









وعقب الإنتصارات الثلاثة التي حققها أستون فيلا يخوض الفريق بقيادة محمود حسن تريزيجيه موقعة نارية ضد ليستر سيتي على ملعب ووكرز لحساب مباريات الجولة الخامسة يوم الأحد 18 أكتوبر في تمام الثامنة والربع مساءاً.









حجازي يستضيف بيرنلي









آخر مباريات اللاعبين المصريين في الجولة الخامسة من البريميرليج ستكون بين وست بروميتش ألبيون بقيادة أحمد حجازي الذي يطمح في تسجيل ظهوره الأول بالبريميرليج الموسم الجاري ضد بيرنلي على ملعب ذا هاوثرونس يوم الاثنين 19 أكتوبر في تمام السادسة والنصف مساءاً.



