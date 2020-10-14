الأهلي يستعد لتوديع لاعب جديد

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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توصلت إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي إلى إتفاق مع نجم الفريق البوسني ألفيس ساريتش لفسخ التعاقد معه بالتراضي.


وكان اللاعب قد تعرض لقطع على مستوى الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال مباريات فريقه بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.


ودفعت هذه الإصابة المدير الفني للراقي فلادان ميلويفيتش إلى مطالبة الإدارة بالتعاقد مع لاعب أجنبي بدلاً منه للمنافسة على جميع الألقاب الموسم القادم.

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مامي فلادان الاهلى السعودي

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