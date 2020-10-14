وزير الزراعة يستعرض جهود منظومة تطوير وتحديث الري

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
الفجر
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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا وأعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وأعضاء فريق مشروع تحديث الري، وذلك لرغبة الجمعية في التعرف على جهود الوزارة في مجال تطوير وتحديث الري، والتعاون معها في هذا المجال.

وأكد وزير الزراعة أهمية التركيز على توعية المزارعين بأهمية المنظومة، والتي تساهم في زيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج وترشيد استخدام المياه، كذلك يوفر العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة.

واشار الى إن وزارة الزراعة تقدم للمزارعين الراغبين في التحول للمنظومة الجديدة، الدعم الفني، والتصميمات والاشراف علي تنفيذها، بالمجان.

ومن ناحيتهم ابدى أعضاء مجلس إدارة الجمعية ترحيبهم بالمساهمة في تلك المبادرة، من خلال تنفيذ نموذجين أحدهم لمحافظة الوادي الجديد، والآخر بإحدى محافظات الدلتا، بحيث يكونا نموذجين ارشاديين، يتم من خلالهما توعية المزارعين بأهمية هذه المنظومة.
واشار ممثلو الجمعية، الى حرصهم ايضا على، التعاون مع مسئولي الوزارة في المساهمة بشكل كبير وفعال في توعية المزارعين، بأهمية هذه المنظومة، واستعراض فوائدها، لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

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