"تحيا مصر": توفير مواد غذائية لـ660 ألف أسرة في أزمة كورونا (فيديو)

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الدور المنوط بالصندوق منذ تأسيسه هو إيجاد آليات تدعم الدولة في كل الظروف على مستوى المساعدة في تنفيذ عدد من المشروعات التي تهم الأسر الأولى بالرعاية والوقوف بجوار الدولة في الكوارث والأزمات.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الصندوق يعمل على 6 محاور منها مواجهة الكوارث والأزمات وتخفيف الأضرار التي تتعرض لها الأسر الأولى بالرعاية، حيث بدأت هذه الجهود في سيول عام 2016، بعدما تضرر عدد كبير من المزارعين في غرب الدلتا، وبالتالي كان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندتهم لتخفيف هذه التداعيات ووضع حلول تمنع عدم تكرار هذه المشكلة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر: "وفرنا مليار جنيه لدعم مشروع الدولة لرفع كفاءة الصرف والري الزراعي وتوفير 4 محطات جديدة لرفع المياه وتطوير مرسى الصيادين بمنطقة المكس في محافظة الإسكندرية، ومنذ هذا الوقت لم تتكرر المشكلة بالرغم من تعرضها لسيول مشابهة في بداية العام الجاري، ورصدنا 100 مليون جنيه لرفع كفاءة القرى المتضررة من هذا العام".

وأردف، أن الصندوق تحمل الأعباء على مندوبي جمع المخلفات الزراعية بعد تعثرهم عن سداد القروض الممنوحة للحصول على معدات وهو ما أدى إلى حل مشكلة السحابة السوداء.

ولفت المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إلى أن الصندوق نسق بشكل جيد مع جميع أجهزة الدولة في إطار جهود مكافحة انتشار عدوى كورونا وشارك بشكل قوي في توفير الدعم للعمالة غير المنتظمة لتخفيف الأعباء عليهم، بالإضافة إلى مساعدة المستشفيات بالعزل والحميات بتوفير عدد من المستلزمات بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد للأدوية.

وأكد، أن دور الصندوق يتطور يومًا بعد يوم بفضل تراكم الخبرات لدى فريق العمل نتيجة المشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية أو التشارك مع أجهزة الدولة لكي يكون له دور محوري في تنفيذ المشروعات التي تهم الأسر الأولى بالرعاية: "وفرنا المواد الغذائية لما يقرب من 660 ألف أسرة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وكل مؤسسات المجتمع المدني والاعتماد على التقرير الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي يخص حصر 1000 قرية هي الأشد فقرًا على مستوى الجمهورية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر العمالة الغير منتظمه أزمة كورونا أخبار مصر

أخبار تهمك

بهذه العبارات.. رانيا محمود ياسين تنعي والدها

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ضحية جريمة التحرش ببني سويف: "مش قادرة أنسى إحساسي من ساعتها"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستعد لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

3 أندية تطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

شاهد.. "موسى" يكشف حقيقة وقوع مشادة بين مرتضى منصور ووزير الرياضة

منذ يوم

طبيب يكشف مفاجأة صادمة عن لعبة "بابجي" (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد حسن: بيراميدز سبب تراجع الأهلي عن صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

منذ حوالي 12 ساعة

5 صفقات في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ حوالي 3 ساعات

صراع ثلاثي على ضم جوهرة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن سبب عدم تولي البرادعي رئاسة الجمهورية (فيديو)

منذ يوم

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

المتحدث باسم صندوق تحيا مصر: نقوم بتوزيع ملابس جديدة ضمن مبادرة "دكان الفرحة"

تعرف على أنشطة صندوق "تحيا مصر" خلال الفترة الأخيرة (فيديو)

"تحيا مصر": نفذنا مشروعات بما يقرب من 5 مليارات جنيه بتبرعات المصريين

آخرها "تيسير زواج اليتيمات".. أبرز نشاطات صندوق تحيا مصر لخدمة الفئات الأولى بالرعاية

"تحيا مصر": وفرنا مكانا لـ23 ألف طفل بلا مأوى في 2019

"تحيا مصر": الصندوق سند وظهر للدولة في مواجهة الكوارث (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:40 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

01:16 ص

أحمد موسى يكشف تسريبات جديدة من إيميلات هيلاري ومرسي (فيديو)

08:18 ص

شاهد.. تامر أمين: جائزة "نوبل" "رمرمت" بعد عام 2000

10:17 م

وزير التعليم يزف بشرى للمعلمين بشأن الأجور: أخبار سارة

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي